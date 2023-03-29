食肆推團餐預約制　首日情況僅稍改善

中港兩地通關後，內地旅行團逼爆紅磡及土瓜灣的場面再現，居民大受困擾。內地團及接待的食肆負責人昨日(28日)向旅遊業監管局承諾改善，包括食肆採預約制度，亦需派員管理人流，而旅行團旅客用膳時間最少半小時等。而於承諾後的首日午飯時間，東網記者今日(29日)到現場視察。土瓜灣食肆門外仍人頭湧湧，惟較早前的擠逼情況稍有改善。繼續有旅遊巴停於食肆外停泊落客，戴着紅色鴨咀帽的旅客下車後便被安排到圍欄內排隊等候，旅巴隨即駛走，部分旅遊巴則停於較遠而空曠位置或附近停車場上落客。現場有多名旅監局人員及執法人員維持秩序。

旅遊促進會總幹事崔定邦亦有視察情況並表示，酒樓附近的停車場已安排約20個泊位，予旅遊巴停泊等客，收費為每半小時6港元的優惠價。當旅客用膳後，旅遊巴司機便可更快接載客人離開，以免數以百計人在路旁候車。

他又預料改善措施落實後，食肆接待的旅客人數將減少33%，相信一、兩日後，情況會更理想。崔又提到，日前有旅行團於街邊站着食兩餸飯的做法並不能接受，稱情況特殊及緊急，業界已不斷設法解決，尋找其他團餐供應食肆，但坦言部分食肆負責人仍需時安排酒樓復業。