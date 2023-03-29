3醫院爆耳念珠菌　14患者居安老院　防護中心促院舍提高警覺

衞生署衞生防護中心今日(29日)表示，醫管局近日呈報3間醫院先後有病房爆發耳念珠菌，截至昨日(28日)已累計錄得23宗個案。中心經流行病學調查後，發現個案中有14人為居於安老院人士，涉及13間不同院舍，但現時並沒有發現於社區或院舍出現感染源頭或傳播，調查仍然進行中。

23宗帶菌個案涉及九龍醫院兩個病房、香港佛教醫院和東華三院黃大仙醫院各一個病房，患者分別為15男、8女，年齡介乎20至101歲。據九龍中醫院聯網發言人公布，黃大仙醫院胸肺科病房一名95歲男病人於上周日(19日)確診，經追蹤篩查再發現多5名同一病房的男病人及一名83歲女病人帶菌，7名病人現正接受隔離治療。而佛教醫院內科及老人科病房一名92歲帶菌男病人，早前已因自身疾病離世。上述醫院已根據醫管局既定指引，追蹤篩查同病房的接觸者，加強執行各項感染控制措施。

由於該些居於安老院的帶菌病人出院後會返回院舍，為謹慎起見，中心會聯同社會福利署協助相關院舍加強感染控制措施。另外，根據中心過去在安老院舍和殘疾人士院舍進行的篩查，並無發現耳念珠菌在院舍傳播。局方亦已特別提醒院舍提高警覺，注意院舍環境，並特別留意從受耳念珠菌爆發影響的醫院返回院舍的院友。

中心發言人解釋，念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境。在人體，念珠菌常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道。念珠菌是人體常見的真菌，但偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士。視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，耳念珠菌感染可從輕微至可能危及生命，甚或致命。