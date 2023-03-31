教局首推智方便查閱中一派位　平台即告塞車　學生家長心急如焚

智方便變「至不便」，中一派位網絡大塞車！參加中一自行分配學位報讀心儀中學的小六學生，今日(31日)將會接獲有關中學通知結果。教育局今年首度推出讓家長使用智方便登入電子平台查閱結果，然而，東網接獲部分家長投訴，指相關電子平台由早上8時起已一直無法運作，有家長苦等近三句鐘仍不知愛兒是否獲得心儀學校取錄，心急如焚，直斥智方便淪為「至不便」，批評政府錯估形勢導致網絡大塞車。

今年起，家長可透過「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，只要成功登入，就可透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。家長劉先生是智方便常客，他得知可以用智方便查閱兒子的中一派位結果時相當興奮，遂於早上8時開始用智方便嘗試登入相關系統，惟甫開始，網站就顯示「系統現正進行數據更新，家長及學校可於稍後時間登入中一派位電子平台。」字眼，他多番嘗試亦無果，試過進入排隊畫面，但後來還是無從登入，截至上午近11時都無法得知愛兒的升中結果，深感失望，直指教育局錯估形勢，「佢應該知道有幾多家長會第一時間去查詢個結果，但就冇計好個流量，搞到個個都睇唔倒！」

東網記者亦嘗試前往相關平台，結果如劉先生所言，網站只顯示「系統現正進行數據更新」字眼。劉先生曾經致電相關熱線反映，卻被告知「等下啦，多人入係咁架啦！」，令他為之氣結。他指政府力推智方便，日前才指要透過智方便作出生及死亡登記，如今教育局就做了一個錯誤示範，「原來智方便變成至唔方便」，他盼當局正視並改善問題。東網正就相關事宜向教育局查詢。