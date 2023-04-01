車Cam直擊：白禮服男拖「篋神」　漫步灣仔告士打道

灣仔近日出現「篋神」！有市民昨晚(3月31日)晚上駕車沿告士打道往過海隧道方向行駛，當駛至中環廣場附近路段時，車前出現一名身穿全白西裝禮服的男子，一手拖着行李篋在該段馬路上慢行，一手持電話保持通話。該市民其後在今日(4月1日)將該段車Cam片分享至社交平台，由於片中男子一身純白打扮，不少網民紛紛留言笑稱「9成係個篋神壞咗」。

根據兩段共長約24秒的車Cam片顯示，事發時間為昨日晚上7時47分，錄片車輛在告士打道往過海隧道方向駛至一個行人天橋時，竟發現「凌凌漆」的背影出現在橋底馬路邊，只見他步行的同時，左手拖篋、右手疑似正在打電話，毫不在意後面車輛靠近，而錄片車司機為避開該男子，無奈要越過雙白線才能離開。

由於片中男子純白的西裝禮服在入夜後，「好似漆黑中嘅螢火蟲一樣」相當鮮明且出眾，故被該車司機放上網分享。兩段影片今日亦吸引不少留言，當中有人貼出港產片《國產凌凌漆》主角使用「篋神」一幕，笑言「個篋壞咗呀」、「9成係個篋神壞咗」，亦有網民直言男子在馬路上「自由行」、「行路上廣州」，另有人猜測他「準備過紅隧」。