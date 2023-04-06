手術中電腦斷層掃描儀　免轉移患者減風險

搶救病人爭分奪秒，惟醫院不同設施大多位於不同樓層，易打亂治療節奏。沙田威爾斯親王醫院去年於手術室引入「手術中電腦斷層掃描儀」，醫生可在手術中實時評估病人狀況，毋須再安排大量人手轉移患者掃描，有助縮短需運送病人到醫院不同樓層做檢查診斷的時間，減低運送時的風險；且儀器利用精準影像導航，可提升手術精確度至百分百。過去一年，該院有57名患者曾使用儀器，當中9宗手術因而及早發現併發症風險。

威院神經外科顧問醫生陳達明表示，以往做腦外科手術，例如深層腦部電刺激手術、脊椎手術、腦腫瘤手術等，手術前、後常要將病人運送到不同樓層做電腦斷層素描（照CT）。以該院為例，手術室在5樓，X光部樓層則在地下，每次為病人麻醉後，都要花35分鐘運送時間。除了費時，亦涉安全考慮，因每次運輸、過床等步驟均有風險。

醫院早前獲善長捐贈，購置「手術中電腦斷層掃描儀」，2022年3月投入服務，每次掃描時間約10分鐘。該院外科榮譽副顧問醫生陳遠忠說，儀器可提高手術精準度，他曾為中年女士做脊椎手術，創傷病人脊椎爆裂，需術中安裝螺絲，「就算好資深的醫生，都未必可以好肯定螺絲打得一定準確，人手做得好好，始終會有幾次偏差」，成功率為95%，「差2mm已經相差好遠，要重新再做手術」，因可傷及血管。而電腦素描透過圖像導航手術，可達致100%準確，亦好像開車導航駕駛一樣。

陳達明補充，一些腦部腫瘤，肉眼難以看清，例如神經膠質瘤、畸形血管等，術中「有時分不到是否已經切盡了」，以往患者無法在術中照CT確認，而今則可實時透過電腦素描圖像準確判斷。過去1年共有57名病人應用此儀器，腦外科佔50宗，骨科及痛症科分別佔5宗及2宗，當中「有10個8個病人會做多過1次」。有9宗手術因而可及早發現手術的併發症風險，及15宗手術的精準度獲提升，冀未來1年可增至120至150名患者使用。