旅客主攻觀光及美食　尖沙咀餐廳受惠生意升7成　珠寶店乏人問津

復活節4日長假期展開，尖沙咀遊客區人流一般，雖有不少遊客，但港人明顯減少。東網記者今日(7日)到尖沙咀一帶視察，觀光客數目明顯增長，不少遊客拖篋攜伴樂遊香港，但以往遊客大掃名牌的景象已不復見。有來自內地的遊客指，以觀光遊覽和吃美食為主；有來自泰國的遊客則指早已來港數次，認為香港交通方便且好玩。有餐廳老闆亦指遊客增加，但本地客多趁長假期外遊，比例約各佔一半；亦有鐘錶珠寶店負責人認為，大部分來港內地客消費力較疲弱，並不期望可受惠於下月的黃金周。

尖沙咀人流不多，大部分均為遊客，而昔日大牌長龍的名店門可羅雀，手拿名牌紙袋大肆掃貨的情況亦不再見。不過，部分餐廳或小食店反而人氣不俗，似乎大部分遊客以低消費及美食為主，名牌店或鐘錶珠寶店則乏人問津。分別來自深圳和上海的劉先生和李小姐初次來港，留在香港兩天時間，之後會到澳門遊玩，李小姐稱因沒有來過香港，加上對香港文化很感興趣，故選擇假期來港，不過二人均沒有在港購物，大多為觀光遊覽和吃美食為主，花費約4,000至5,000港元。對於近日有內地網民稱在港遇到被歧視的情況，二人均感到驚訝表示沒有遇到，認為體驗不錯，「大家(港人)都很nice(友善)。」

來自泰國的Mint表示自己因應疫情已久久未有來港旅遊，以往亦有來港數次，體驗不俗，故今次和家人一同來港4天，去了迪士尼樂園等熱門旅遊景點，預算約5,000港元。她又指酒店非常易訂，只要上網在旅遊網站即可成功預訂，形容空房很多，人也不太多。來自北京的杜小姐稱因內地放清明節假期，故請假兩天加上周末來港澳遊玩5天，今日剛從澳門抵港，預計會花逾數萬人民幣購物及吃飯，購物亦沒有太大目標，主要是因為即將結婚，香港款式較多，故打算在港買父母的禮服和珠寶。

茶餐廳負責人郭女士認為復活節假期市道不錯，生意額亦有所上升，對比去年升了6至7成，而對比平日亦升了5成左右，非常滿意。因應遊客數量明顯增加，她指不同國家遊客亦有光顧，尤其以內地客為多，反而本地客大多外遊，故本地客數量減少，面對下月來臨的五一黃金周，她希望生意更興旺，「你遊客多咗係真係好啲，成個尖沙咀區個氣氛會好咗好多」，期望生意額可升8至9成。不過，在尖沙咀區經營鐘錶珠寶店的蘇先生則認為「旺丁不旺財」。他稱生意與疫情前相比無分別，一個月多約3至4個內地旅客購物，認為「遊客係多咗，但啲客點對點㗎，有錢嘅就去海港城，無錢嘅行吓街唔會買嘢」，坦言開關後幫助不大，遊客人均消費也僅得數百至1,000港元。對於下月黃金周來臨，他直言不期望，因疫情後經濟受創，大部分來港內地客消費力較疲弱，現時會轉移到上水開店，較方便內地熟客購物。