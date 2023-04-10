港人假期外遊錯失港鐵半價優惠　議員促下月重推加大宣傳

港鐵上周六(8日)起一連兩日提供半價優惠。但議員張欣宇指，不少港人趁復活節假期外遊，以上周五(7日)約15萬港人「淨流出」計，估算每日有數十萬乘客未能享用優惠。他又指，港鐵雖然有做電子宣傳，但未如以往提前數日在站內廣播，以致有市民未能收到相關資訊，期望港鐵下月13至14日再推優惠時加大宣傳。

至於半價優惠應否於平日時段提供，張欣宇指現時繁忙時段高峯，港鐵個別線路及車程已爆滿，故需考慮公共交通壓力，再降價港鐵或未能負荷。至於長者原先享有2港元乘車優惠，半價日內可否「加碼」至免費搭車，他對此持開放態度。

港鐵回覆東網指，根據初步觀察，過去兩天整體載客情況與疫情前復活節周末相若，相比疫情期間的復活節周末則有上升，惟未交代實際客量。港鐵又指，下次半價優惠日正值母親節，乘客可利用當天半價優惠，與家人或朋友外出，港鐵會繼續透過不同渠道廣泛宣傳。

港鐵過往發生列車服務延誤事故，須將罰款用作每程3%車費折扣方式回饋乘客，但最新票價機制改以票價優惠形式回贈。當罰款累積滿2,500萬港元，需於特定周末提供車費半價優惠；倘因某單一事故直接累積滿5,000萬港元，須安排特定星期六及日連續兩天推出相同優惠。由於港鐵去年被罰逾1億港元，今年需於兩個特定星期六及日推出優惠。