13%血脂超標患者　搭橋手術後10年　因心臟問題現死亡風險

健康無價，尤其是心臟及膽固醇水平。香港中文大學有份參與的一項研究指出，在總壞膽固醇水平維持於3.2mmol/l以下的病人中，97%在術後10年都沒有發生心源性死亡；反觀總壞膽固醇水平超過3.2mmol/l的病人，每10人中就有1人在術後10年會因心臟問題而死亡。有現年60多歲的參與研究患者指，10多年前在踏單身及與妻子行房時，均感到心口不適，經檢查後需做冠狀動脈搭橋手術，幸好他亦注意飲食和運動，最後才避過「死神」的追捕。

中大醫學院及威爾斯親王醫院研究團隊成員，包括香港中文大學醫學院外科學系心胸外科組主任黃鴻亮教授、威爾斯親王醫院心胸肺外科顧問醫生郭慧婷，以及威爾斯親王醫院心胸肺外科駐院醫生林諾賢等，跟進309名於2007年至2008年間在威爾斯親王醫院接受冠狀動脈搭橋手術的病人，研究跟進時間的中位數為12.5年。該研究顯示，低密度脂蛋白膽固醇水平每上升1mmol/l，會令心源性死亡風險每年增加2.3%。

林諾賢醫生建議，病人術後需要採用較高劑量的他汀類藥物治療，以減低再次出現心臟問題的風險。他又指，團隊亦發現很多病人未能跟隨臨床指引控制膽固醇水平，當中37.2%病人的低密度脂蛋白膽固醇水平表未能達標，團隊希望這個研究能提醒病人，要持之以恒地管理自己的血脂水平。

現年61歲的李先生在2008年進行搭橋手術，是研究組其中一位參與者。他指出，當時在晚上踏單車回家時，感覺心口不舒服，而多晚都持續有心口痛，與妻子行房時也覺得痛，然後去化驗所做「運動心電圖」，發現需做搭橋手術。他回憶當時發病時心情是平和，而在醫院完成手術後仍有些痛，但可以接受。他又指，需在1年後才真正不感到痛楚，回復正常生活則約需兩個月，可以正常上班。他建議，患者在飲食方面要小心，嚴禁進食油膩食物，亦需接時服藥。