約8萬市民被剔除領取消費券資格　庫房慳4億元

政府將於本周日(16日)向約640萬名合資格市民，發放新一期3,000港元電子消費券。當局表示，早前經審核結果約有25萬人不符合領取資格；而截至今年2月底，收到約18萬宗覆檢申請，當中約17萬人覆檢成功，最終約有8萬名市民的領取資格被剔除。

在立法會特別財委會會議中，議員李梓敬提出關注，要求當局交化如何避免已移民的港人續領消費券。財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成表示，政府去年新增資格準則，包括考慮有關人士有否以永久離港原因取回強積金供款等。他又指，經審核後有8萬人不符合資格，已共節省超過4億港元公帑。另外，議員田北辰關注，政府將何時開始討論稅制改革，而議員洪雯憂慮，本港是否已出現結構性財赤。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，政府每年制訂預算案時都會檢視稅項，如要進行一項大改動，要考慮企業及市民的承受能力，近年經濟出現下行，所以不建議對稅制進行大幅度調整。他又說，按中期財政預測估計，雖然今個及下個財政年度經營帳目都錄得赤字，但其後年度都會有盈餘，因此現階段判斷香港出現結構性赤字是言之尚早。