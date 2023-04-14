料下周就播錯國歌呈報告　關婉儀：外地參賽核實有困難

最近的女子冰球比賽在領隊主動核實下已播放正確國歌，但2月底男子冰球比賽播錯國歌事件仍未完結。香港冰上曲棍球代表隊領隊關婉儀今日(14日)在電台節目表示，相信下周可依時遞交播國歌出錯報告。她強調，在外地參賽時核對國歌有一定困難，例如言語障礙、時間不足等。對於港隊成員在出賽前要支付費用的問題，她回應指因新冠疫情令隊員出賽時保險費增加。香港冰球女子隊隊員陳沛穎則稱，冰球隊出賽前並非全數獲港府資助，當中有隊員因個人夢想而自費參賽，期望日後可獲更多資源。

關婉儀相信下周向港協遞交的報告，會將男子冰球比賽播錯國歌事件發生的過程，以及當中遇到的問題一同呈上。她指，港隊到海外比賽時，會在核實國歌時出現各種困難，包括場地面積較大而難以尋找工作人員，部分歐洲賽的職員無法以英語交流等，加上比賽時間相當緊迫，例如早前男子冰球港隊的賽事，到達賽場至比賽當日只有1天時間緩衝。

她補充稱，在經歷此事後，自己學到日後如何做得更理想，除根據港協的指引外，亦可在出發前先聯絡主辦單位提醒不能在網絡搜尋歌曲播放，並會於電郵附上國歌檔案，到賽前再行核對。另外，對於有報道指出，港隊外出參賽要先向冰協交付費用的問題，關指是新冠疫情導致隊員出賽的保險費用大幅提升至5萬多港元，超出1年前向政府申請撥款時提出的費用，故需向隊員收取相關費用，球員亦了解情況。另外，所有支出都會記錄並提交至康樂及文化事務署。

陳沛穎指，每名冰球女子隊隊員在是次出外比賽要自費約5,000港元，而港隊出賽並非全數獲港府資助，隊伍亦無贊助商，且要付費出外的比賽並非只得冰球運動。她解釋，由於冰球並非精英項目，資金上會出現不足的問題，故不少該項運動員會付出金錢、時間及體力去追求自己的夢想，期望日後將來可得到更多資助的資源。