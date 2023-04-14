政Whats噏：書面答覆疑出錯　創科局又「甩轆」？　

立法會財務委員會正舉行特別會議審議新一份嘅財政預算案，而各政策局亦陸續書面回覆議員嘅提問，議員梁子穎針對創科局喺2023到2024年度預計所投入嘅人手編制及計劃總開支作出提問，政府就答覆有10個首長級職位，但今日（14日）喺會上，梁子穎繼續追問時，當局竟突然「轉呔」，唔知係咪又「甩轆」啊？

梁子穎嘅書面問題其實係問，今年度嘅非首長級職位編制增幅為14個，所以想知道今年預計所投入嘅人手編制及計劃總開支幾多，創科局就回答話「2023-24年度創新科技署預期的人手編制有337個職位，當中包括10個首長級職位。所需的個人薪酬及與員工有關連的開支預算共為308,002,000元。」

創科局話增加10個首長級職位，但梁子穎就話增加14個非首長級職位，怪唔之得梁子穎喺會上追問話首長級同非首長級職位增加嘅人數不成比例，質疑唔通增加14個非首長級職位就可以應付咁多工作？聽落牛頭不對馬嘴，首長級同非首長級相差甚遠。創新科技署署長潘婷婷其後就話要澄清翻，其實政府答案係講緊非首長級喎。

創科局喺會上嘅答案同之前書面回覆比議員嘅答案唔同，咁邊個先至係真？其實之前創新局已經甩過轆，畀議員嘅書面回覆「交白卷」，唔通今次又再嚟多次？