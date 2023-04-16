首輪3000元消費券今起派發　港鐵站不乏市民拍八達通領券

政府今日(16日)派發首輪3,000港元消費券，以八達通領取消費券的市民，早上起陸續在港鐵站的補貼領取機拍卡。《東網》記者特意到銅鑼灣站視察，見領取機前有近10名市民排隊，港鐵職員亦有在場協助，大部分人可在1分鐘內領券。但記者發現，有一部領取機的軟件疑出現問題，有人興奮拍卡卻未能「收錢」，只能失望而回。

有市民表示，會利用消費券購買手機配件及保健食品，亦會用在娛樂方面，例如跟友人去卡拉OK慶祝；也有人打算用消費券買冷氣機或洗衣機。另外，有市民坦言消費券金額不大，故只能當作膳食、買日用品等開支，難作大額消費。對於領取消費券的途徑，有市民批評麻煩，原本想轉換儲值支付工具，但之後才獲悉首期消費券不能轉換平台。

政府早前提醒用八達通領消費券的市民，由於首輪派發撞正公共交通費用補貼發放日，而八達通有儲值限額，故市民拍卡時未能全數領取獲發的券額，須經消費降低卡內的儲值額，再拍卡領取。八達通卡會先領取交通補貼，才領取消費券，而後者有5個月領取期限，呼籲市民毋須心急領取。

此外，有財金官員稱，本港經濟復蘇仍有待鞏固，政府以電子消費券為市場即時注入約200億港元的消費力，相當於約六成本港單月零售額，為零售及餐飲等行業提供實質需求。此外，官員亦指在《財政預算案》公布的「開心香港」活動亦即將啟動，隨後會有一系列以特色美食和開心玩樂為主題的市集和嘉年華，冀能為社會帶來更多笑臉和正能量，並為經濟增添更多積極正面的氣氛。