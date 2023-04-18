本港首次發現稀有箱形水母新物種　被命名為「米埔三槳水母」

香港浸會大學所領導的團隊在米埔自然保護區發現一個新水母物種，屬箱形水母新物種中的於三槳水母科，由於在米埔發現因而命名為「米埔三槳水母」，為首次在中國水域發現箱形水母新物種，令全世界三槳水母科的物種數目增加至4個；而全球現時共有49個箱形水母物種，其中內地有3個物種，香港則是首次發現，有關新物種的描述論文已刊登於國際學術期刊《Zoological Studies》內。

有關研究團隊是由浸大生物系教授邱建文帶領，成員包括世界自然基金會香港分會、香港海洋公園及英國曼徹斯特大學的人員。團隊在2020至2022年的夏天在米埔自然保護區一個鹹淡水基圍蝦塘採集到箱形水母樣本，並發現牠們屬於一個新物種 團隊指，箱形水母綱屬於刺胞動物門，牠們的身體呈正方形，因此一般被稱為箱形水母，並指牠們雖屬於刺胞動物門中的一個小組群，惟箱形水母亦包括一些毒性極高的物種，因此在熱帶水域廣為人知。團隊續稱，雖然物種目前只在米埔發現，但因為基圍蝦塘會透過潮汐通道與河口連接，故此相信牠們亦分布於珠江口附近海域。而是次發現的新物種亦帶有毒性，團隊呼籲市民在米埔及鄰近咸淡水交界水域時要小心留意。

研究團體展示新物種的模樣，米埔三槳水母與其他箱形水母一樣有24隻眼睛，平均地分為四組，其身體透明且沒有顏色，平均體寬1.5厘米；身體有四隻角，每隻角均連接三條每條長約10厘米的觸手，相信用來捕食水體中細小的浮游甲殼類動物；觸手基部各有一個扁平的槳狀結構，猶如一支船槳，令箱形水母收縮身體時產生強大推力，因而比其他水母游得更快。而現時海洋公園正進行米埔三漿水母的繁殖工作，料好快可在園區內展示予公眾。