接連爆腸鼻及合胞病毒　小欖醫院再多兩病人中招

小欖醫院自本月6日爆發甲型流感病毒群組以來，昨日(17日)再公布有病房出現群組感染腸鼻病毒及呼吸道合胞體病毒。醫院今日(18日)再更新感染情況，爆疫的嚴重智障科的男女病房分別再多1名女病人、1名男病人確診腸鼻病毒及合胞病毒。

醫院發言人表示，該院嚴重智障科一個女病房繼昨日有病人群組確診後，該病房再有一名60歲病人出現呼吸道感染徵狀，院方已為病人進行所需測試，結果為確診腸鼻病毒。有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。該病房由上周二(11日)至今，已累計有7名病人及兩名職員感染腸鼻病毒。

此外，嚴重智障科一個男病房亦繼昨日有病人組群確診感染呼吸道合胞體病毒後，該病房再多一名45歲病人出現呼吸道感染徵狀，院方已為病人進行所需測試，結果發現感染呼吸道合胞體病毒。有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。該病房由上周一(10日)至今，已累計有10名病人及一名職員感染合胞病毒。

目前，上述兩個病房已暫停接收新症，並實施有限度探訪安排。院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況。