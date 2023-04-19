中大專業進修學院辦社區護理文憑課程　助學生投身護理專業

本港人口老化，對安老服務人手需求不斷增加，但安老院前線照顧員長期缺人。因應社會需求，香港中文大學專業進修學院開辦全新一年全日制「社區護理文憑」課程，為應屆香港中學文憑試考生提供長者護理的知識與技能，配合40小時實習，並涵蓋語文能力、溝通技巧等訓練，有助畢業生繼續升學或晉身護理專業。

該課程由中大審批，融合護理知識與實踐經驗。畢業生可銜接本院高級文憑課程，學院亦設有「升學獎學金」。2023至24學年入讀全日制文憑課程的學生於一年內完成DCC課程，取得優異成績，並升讀該學院高級文憑課程便可獲得相關獎學金。學生完成該課程後，可選擇投身相關業界工作。課程提供以院舍長者護理為核心的專業訓練，部份科目於中大臨床模擬教學中心進行場景訓練，並透過考察及義工服務活動，讓學生深入了解社區長者護理工作。此外，學生會於課堂透過「虛擬實習平台」掌握基礎護理技巧，例如扶抱、餵食等，以期提升院舍實習的學習成效。學生更會獲安排於院舍或長者服務單位進行40小時實習，接觸安老院及長者服務的日常運作，應用所學。

文憑試考生考獲最佳5科成績最少共6分，包括中國語文和英國語文均須達第1級，或持同等學歷即可報讀該課程。該課程連同該學院於2023至24學年開辦的13項兩年全日制「高級文憑」、一年全日制「基礎教育文憑」及「餐飲管理文憑」現正接受報名，申請人可於學院各報名中心或登入學院網站報名。應屆文憑試考生通過面試即可優先於放榜前獲得「高級文憑」、「基礎教育文憑」、「餐飲管理文憑」及「社區護理文憑」4項課程的「有條件取錄」。