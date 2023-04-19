東方日報A1：東院逼爆等半日　病婦命喪急症室

逼爆的東區醫院急症室一名患有長期病患的58歲女病人星期日晚上因發燒和咳嗽到急症室求診，候診12小時後，至周一早上接受診斷後失蹤，4小時後始被發現命喪在急症室等候區無障礙廁所內。院方表示非常關注事件，個案將轉交死因裁判官跟進。病人組織表示，急症室發生此類事件「唔止一單半單」，但未見醫院管理局重視，認為醫院應加裝感應裝置，並利用智能設備監察病人狀態，避免悲劇一再發生。

東區尤德夫人那打素醫院公布一名患有長期病患的58歲女病人，因發燒和咳嗽，本周日晚上11時到急症室求診。相隔12小時後，至翌日早上11時15分，醫生為病人診斷後，初步評估為次緊急類別，安排她等候作進一步檢查，病人當時情況穩定。惟直至中午，醫護人員先後於約12時半及1時45分，透過廣播系統呼叫女病人名字，亦未能找到她。至下午4時半，醫護人員在急症室等候區無障礙廁所內發現病人失去知覺，隨即為她進行心肺復甦，病人最終下午5時6分不治。

院方事發後與病人家屬會面交代事件，並向家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助。院方非常關注有關事件，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，有關個案將轉交死因裁判官跟進。

據醫管局網站顯示，截至昨晚6時，東區醫院急症室最長等候時間為逾8小時，屬公院之冠。公立醫院急症科醫生、醫學會會董李福基說，急症室分流系統，即危殆、危急、緊急、次緊急、非緊急，醫護一般會盡快處理1至3級的患者。由於這些患者一般需要住院，在等候病床期間，院方會安排他們到觀察病房等特定區域，並每一至兩小時為他們檢查維生指數。

不過，若是第4、5級別的病人，院方則未會檢查維生指數。若該些患者在等待期間病情有變，則會淪為「漏網之魚」，醫院未必能及時發現。他分享經驗，曾有一名伯伯因頭痛到急症室求醫，其維生指數正常，亦無明顯病徵，於是未有將其分流到較高級別，等待數小時後始能接受診療，「點知一幫佢做電腦掃描發現原來腦出血」，需要立即轉介他接受治療。

急症室護士劉凱文也稱，公院人手長期不足，通宵當值醫生僅兩至3名，護士亦僅5至6名，「比日頭少一半人」，加上有六至七成病人屬於非緊急，即毋須使用急症室服務，令急症室逼爆問題加劇，輪候時間長。

過往每年11月至3月為流感高峰期，但因疫情影響，今年流感高峰期見延遲，至近期新冠及流感病人數目明顯上升，以他服務的九龍西聯網一間醫院為例，每日需要服務300名病人，有病人晚上10時左右求診，需要翌日下午4時才可上病房。他坦言「驚個高峰會一直持續」，加上急症室人手短缺，期望醫管局分配多些人手到急症室。

病人政策連線主席、醫委會委員林志釉表示，類似的不幸事件接二連三發生，惟醫管局未有吸取教訓。他認為當局需檢討指引，為急症室所有病人佩戴維生儀器以監察狀況，若多次未能聯絡病人時，亦需主動尋人。組織一直提倡將病人手帶與RFID（無線射頻技術）連接，用於掌握病患動向，惟當局一直未有落實做法，無法避免悲劇發生。

醫管局表示會繼續物色適合的新科技，提升病人安全及醫療服務質素。

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