香港出版總會研發轉換平台　將中文實體書轉化成「電子發聲書」

近年多元閱讀普及，電子與智能化逐成為全球出版行業發展與轉型主流。為協助本地出版行業轉型，香港出版總會今日(19日)宣布，團隊經過半年技術研發，成功開拓「電子書出版轉換平台」，透過利用人工智能，將本地出版的紙本中文出版物，轉換為三語有聲書、中英文電子書。計劃即日起進行業界招募，平台於下周日(23日)供大眾與出版商登記。

業界可透過平台，將中文實體書轉化為中文電子書及翻譯為英文電子書，並配合「文字翻譯語音技術」，直接將電子書轉譯為廣東話、普通話及英語版的「有聲書」，若以300多頁的出版物為例，翻譯成英文電子書大約需時30分鐘，發聲書則45分鐘。至於「香港智能電子書庫」招募的書目類別則包括歷史傳記、商管財經、文學小說、醫療保健及心靈勵志；出版物需具原創性、文化出版價值、創作理念，以及境外市場發展潛力；若以中國或香港特色為主題，將以說好中國或香港故事為佳。

寫了20多年書的本地作家金鈴坦言，在港寫書主要有兩大挑戰。第一，作品「出街」後，難以推廣世界；第二是翻譯問題，她表示要將中文書翻譯成英文，需要找很多翻譯者，「之前試過4個月先翻譯得4個chapters，就算翻譯好，都難搵其他出版社幫手推廣」，直言新技術慳了很多成本。她透露，目前有27本作品參與計劃，其中1本「石板街火車站」，成功翻譯成電子書試閱版本。

計劃籌委會執行主席潘志偉表示，隨着科技急速發展，加上疫情影響，「發聲書」與「電子書」的市場需求日益增加，有數據顯示，去年約8成內地讀者有數碼閱讀習慣，當中18至60歲的讀者佔超過9成，人均每日接觸手機時間高達100多分鐘，3成3人已養成聽發聲書習慣，認為發聲書與電子書將會是出版業界未來5至10年的發展方向，故出版業界轉型是刻不容緩。