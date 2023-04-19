將藍隧道新巴790線提升至半全日服務　下周六起增設周末服務時段

將軍澳—藍田隧道將藍隧道自去年12月通車至今逾4個月，多間巴士先後新設多條路線，供康城居民前往港九及新界。城巴新巴今日(19日)表示，來往尖沙咀及將軍澳清水灣半島的新巴路線790線，將提升至半全日服務，並新增星期六及日的時段。

將藍隧道和將軍澳跨灣連接路自啟用以來，一直只有數條繁忙時間服務的巴士路線，市民未能在周末或日間非繁忙時間，乘巴士試用大橋。新巴表示，由下周六(29日)起，延長途經該處的790線服務時間，並新增周末服務。而平日則仍維持上、下午繁忙時間服務，但延長服務時段。

由4月29日起生效的790線巴士由將軍澳清水灣半島開出的時間，為周一至五早上7時至10時，周六、日及公眾假期為早上10時至傍晚6時。而由尖沙咀麼地道開出時間，周一至五為下午3時至晚上7時20分，周六、日及公眾假期則為下午1時至晚上11時開出。

城巴新巴表示，將繼續密切留意790線和其他途經將藍隧道路線的營運情況，包括795、690S和694S線，並因應客量進一步提升服務。