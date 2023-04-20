港生動畫首登國際授權展　以自身經歷創作角色　無懼AI替代

日本有不少動畫人物深受港人愛戴，惟本地動畫設計產業卻鮮獲社會關注。浸會大學有修讀游戲設計及動畫課程的學生，獲邀參加於本周舉行的香港國際授權展，展出原創動畫角色，有學生以自己為原型創作角色，講述溫室長大孩子探索世界的故事。有課程主任指無懼AI威脅，自身觀察創作角色會更有血有肉，期望學生在活動中和業界交流，推廣本土文化。

獲邀參展的14名學生，創作出的6組動畫角色作品，於昨日(19日)起一連3日舉辦的國際授權展展覽攤位展出，作品有機會被商業機構發展成商品。參展學生葉素麗說，其作品「巴士飯腳」以「西裝友」及「豬肉佬」為主角，描述兩人在巴士上所發生的小故事。創作靈感來自下班時間乘坐巴士，觀察身邊人和事，再創造出含有本土文化氣息的作品。她認爲港人生活節奏急速壓力大，期望創作幽默小故事，在煩囂都市中博取港人一笑。惟葉坦言，本港動畫創作的圈子較小，且門檻高，認爲社會對本土動畫設計的關注度不高。她期望，透過參展向業界前輩學習，增值自我，未來創立自己的品牌作品。

另一個作品Jomato Adventure是由大四學生張卓琳設計，她指故事主角以自己為原型，描述從小在溫室長大的孩子，在探索世界時所面臨的情景。她指自己喜愛兒童動畫，期望參展能認識更多同類創作家，了解業界發展。

該校課程主任蘇慧怡稱，期望學生與企業及專業人士合作，加强與業界的聯繫交流，為日後事業發展奠下良好基礎。至於近年AI(人工智能)生成技術發展迅速，她指不擔心行業會被科技取代，因每個創作者都應以自身觀察所得去建立角色，她認爲與AI相比更爲有血有肉，相信AI科技只能成爲創作者的工具。