最高罰則原擬5000萬減至1000萬　港府死撐職安健新例阻嚇性足夠

職安健修例三讀通過 嚴重罪行最高罰款由50萬上調至1000萬元，勞工及福利局局長孫玉菡今早(20日)在電台節目表示，修例目的是要提升阻嚇性，最高罰則增至1000萬元雖較最初建議的5,000萬元低，但已與現有法例的最高罰則「睇齊」，與其他地區的同類型條例相若，認為已有足夠的阻嚇性。他又強調提高罰則可令資方知道如果不做足安全措施，需要付出更大代價，

至於有議員關注1000萬最高罰則對中小企難以負擔，孫指法庭在判刑時會考慮被定罪單位的營業額及財務等資料，不會導致無法負擔的情況。考慮到本港以中小企營運較多，當局同時要修訂其他600多條有關職安健的罰則，相信有關職安健的罰則及架構已改善，冀修例對改善職安健有幫助。

檢控時限原建議延長至1年，新修訂下改為9個月，當局考慮並徵詢律政司意見，認為檢控時限足夠，若遇嚴重案件有足夠時間蒐證。孫玉菡又稱，要真正改善職安健情況，單靠提高罰並不足夠，需要以「組合拳」形式，加強推廣安全意識外，亦鼓勵業界善用科技探測危機及早預防。新罰則本周五(21日)刊憲後，將於下周五(28日)起適用，當局會做宣傳教育及推廣等工作。