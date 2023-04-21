英文科老師教路　DSE閱讀卷B2長答題增　難用其他題目搶分

中學文憑試筆試今日(21日)開考，今日為英國語文科閱讀及寫作考試。有英文科老師認為，今年閱讀卷B2長答題較以往多，學生或容易失分；寫作卷上，學生或需有心理準備，日後會有愈來愈多開放式題目。廠商會中學英文科科主任彭小靜表示，今年英文科閱讀卷的必答部分(Part A)主要講述「微型小說」(Flash Fiction)，並給予一篇小說例子予考生作答。她指出，第6、10、17題主要考核考生的理解能力，譬如字的含意，因此考生作答時或會感具挑戰。

至於選答部分，B1分別有兩篇文章，主要講述以導盲犬為首的勵志故事。彭小靜認為兩篇文章內容尚算「大路」，難度與去年相若，不過當中卻有4題比較困難，包括第27題，與必答部分不同，沒有向給予考生答題選擇，反而是考核考生如何從文章中尋找詞彙作答。B2則講述前美國第一夫人「米歇爾·奧巴馬」(Michelle Obama)的成長心路歷程，以及她母親、甚或女性對她的影響，再延伸至一些家庭思維及價值觀等。她表示，不論文章抑或題目，有部分英文用字深奧，大部分考生或因較少接觸，以致難以理解，作答出錯；同時今年有7題長答題目，較去年的3題多，認為今年學生難以在僅有的題目「搶分」，嚴重「失分」，影響成績。

寫作卷方面，必答部分題目講述考生正在一家銷售環保產品的公司工作，公司欲在購物中心內開設一家為期三個月的「快閃店」(Pop-up Shop)，並向新客戶推銷產品，要求考生需要撰寫一篇約200字的文章，包括介紹自己公司、最暢銷產品，以及店內推廣活動。彭認為，題目尚算「大路」，相信考生能容易發揮；不過要取得更高成績，則講求考生能否在僅有的字數中，用更精準的用字，以及豐富的詞彙。

選答題方面則共設8題，內容主要圍繞本港近年熱話，包括AI人工智能、疫情、以及動漫文化等等。彭指出，第3、6題較為「狡猾」，因未設有寫作準則，擔心學生作答時較為空乏及流於表面，甚至離題。至於最困難則非第5題莫屬，主要要求考生需撰寫一篇文章，解釋童話故事如何教會自己生活上的各種人生哲理，她認為，由於考生可能不太接觸童話故事，因此難以套用於文章。