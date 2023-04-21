擬斥近60億發展岩洞　安達臣道石礦場建試驗所及歷史檔案中心

本港岩洞發展討論多年，發展局及土木工程拓展署今日(21日)向立法會提交最新文件，擬議在《岩洞總綱圖》中第28號策略性岩洞區，西貢大上托的安達臣道石礦場內聯用岩洞發展計劃位置，遷置工務中央試驗所及興建政府檔案處歷史檔案中心。兩項計劃料將耗資共57.83億港元，且均會採用「組裝合成」建築法，以縮減1至2個月施工期。

發展局表示，搬遷位於九龍灣的工務中央試驗所大樓往岩洞，可釋出現址用地連同毗鄰一幅政府土地，作房屋及海濱休憩用地發展。局方會先興建一個洞建築羣及連接隧道；並在岩洞內及入口建造1座樓高3層的工務中央試驗所大樓，估計建造岩洞及重置該大樓約需時3年半，之後才會拆卸現有的九龍灣大樓，整個工程將在約4年內完成。整項工程費用預計為23.67億港元。

而在岩洞內興建政府檔案處歷史檔案中心，發展局認為可解決儲存空間之不足及應付與日俱增的歷史檔案儲存需求，並有效利用土地。局方會在岩洞內及入口建造1座樓高4層，而洞內部分為3層的歷史檔案中心，該項目估計所需費用為34.15億港元，工程約在5年內完成。而兩項工程的計劃內，亦會興建廣場公園及天台花園以供公眾使用。