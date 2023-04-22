明愛轄下兩中學合併　南區胡振中中學明年遷入東涌華德中書院

明愛教育服務部昨日(21日)宣布，南區的明愛胡振中中學將於明年9月，即24/25學年，與東涌的明愛華德中書院合併，胡振中中學將遷入華德中書院校舍現址。華德中書院下學年起停招中四新生，為合併作準備。現時就讀胡振中中學的學生可於原校繼續升學，並繼續修讀原有科目。遷校初期，校方將提供校車服務，接送學生往返新校舍及港島區。據悉，家長對遷校反應正面，逾9成學生有意到東涌新校址繼續升學。

教育局局長蔡若蓮今日在電台節目回應事件指，同意並支持辦學團體將兩校合併，令公共資源可以更好運用，如果家長需要學位支援服務，可與局方聯絡。至於早前在中一自行分配學位階段已向胡振中中學遞交申請的家長，教育局會盡快聯絡個別家長，通知他們有關合併安排，提供支援。她又表示，學齡人口正面臨結構性下降，局方會避免出現「斷崖式」情況，提早與有危機的學校商討方案，亦會因應學生人數下降，調整師訓名額。

另外，蔡若蓮提到本月及下月預計有6,000名學生到內地進行公社科的考察，首屆應考的學生會有優先安排，又指，即使部分考察團只是一天，在一小時生活圈下，由香港乘搭高鐵前往深圳亦只需十多分鐘，考察內容也非常充實。