九巴成立90周年　介紹未來減排工作　料年內有52部雙層電巴運作

為慶祝成立90周年，九龍巴士(一九三三)公司(「九巴」)今日(22日)在沙田車廠舉辦慶祝典禮及嘉年華，與市民一齊見證重要時刻，期間介紹未來減排工作，包括展示自行設計的「活動式太陽能板」，以及九巴另一款電動雙層巴士。九巴預計，今年內會有52部純電動雙層巴士可投入運作。

九巴表示，活動式太陽能板主要由48塊較小的太陽能版組成，能維持摺疊狀態，只佔用一個車位。一組太陽能版預計每天可產生64千瓦電力，每年約減少9,000千克碳排放。太陽能版現已安裝於九龍灣、沙田及荔枝角車廠，九巴另正陸續於巴士車廠、巴士站、巴士車頂設置3萬塊太陽能版，預料每年可產生超過1,300萬度可再生能源，為香港減少約逾1.2萬噸碳排放量。

至於該款電動雙層巴士名為「亞歷山大丹尼士 Enviro500EV」。九巴指，只需充電約2.5小時，續航力便高達300公里，足以應付九巴日常路線的全日行程。至於車身設計上，電池則分別置於車底、車尾及梯底，以盡用車廂空間；車頂亦會設置太陽能版，為車內設施供電。巴士預計總載客量達120人，並分別設有「水冷系統」及「電池管理系統」，以管理電池溫度和監測電池狀態。

九巴指，現有30部純電動的單層巴士已經投入服務，至於首部電動雙層巴士則於測試階段，預計今年內會有52部純電動雙層巴士可投入運作。另外，公司正爭取於2040年，全線車隊採用新能源巴士，目標於2027年可增至500輛電動巴士。