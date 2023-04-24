對肺炎鏈球菌認知不足　僅2成市民有意願打疫苗　專家籲增關注

感染肺炎球菌可引致多種疾病，最常見的包括有中耳炎和肺炎；而細菌亦可引致侵入性肺炎球菌病，如引致腦膜炎，甚至敗血病，嚴重情況可以致命。多個醫學會就此進行了一項聯合調查，發現8成受訪者無接種過肺炎鏈球菌疫苗，亦僅有約兩成受訪者表示有意願接種，惟接種比率偏低。

由香港老人科醫學會、感染及傳染病醫學會、兒科醫學會和兒童免疫過敏及傳染病學會進行的聯合網上調查，上月成功訪問了3,600名18歲或以上成年人，結果發現當中有超過3成人以為肺炎鏈球菌感染不常見，超過6成人認為自己並非高危一族；其中家有幼兒和長者的受訪者中，分別有近兩成和四成人自覺並非高危。數據亦發現，分別有超過1成受訪者估計肺炎鏈球菌感染導致的死亡率少於1%和5%，大大低於真實死亡率。而在4種常見呼吸道感染中，5成多受訪者不擔心感染肺炎鏈球菌，屬「最不擔心感染」的第2位，顯示相關危機意識不足。

至於接種方面，如果肺炎鏈球菌疫苗可免費接種，有超過一半有兩歲以下嬰幼兒同住的家庭，會安排嬰幼兒接種，逾4成有65歲以上長者同住家庭會安排長者接種。感染及傳染病醫學會成員、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅表示，血清3型為本港最常見肺炎鏈球菌的感染，有持續上升趨勢，但現時常用疫苗未有針對性，保護力不足，認為政府有必要按目前血清型的流行情況，更新採用對血清3型效力較佳的疫苗，保障市民健康。