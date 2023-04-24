全港戲院周六30蚊睇電影　美食市場分階段開放　市民可免費入場

今年消費券繼上周派發後，原意配合計劃推動消費氣氛的「開心香港」(Happy Hong Kong)終於落實具體活動詳情。當局今日(24日)活動詳情，將舉辦12個主要活動，例如戲院日、海洋公園夜晚活動及多區舉辦市集，免費或以優惠價入場，另有酒吧節等7個響應計劃的活動。而在本周六(29日)，全港戲院可劃一票價以30港元看電影，而本港的3個美食市場，亦開放予市民免費入場。

「開心香港」打頭炮活動為本周六舉辦的全港戲院節，市民以30港元便能進入全港戲院睇戲；海洋公園亦在6月於下園區舉辦4次「Chill all night」活動，訪客可欣賞多媒體光影匯演及現場表演，共2萬人能參與。同時，民政事務署亦舉辦數個美食市集，遍及港九新界均免費進場，各有地區主題，快至今個周末於會展展覽廳舉行。市民欲入場需先於本周三(26日)到18區地區諮詢中心取票，而九龍新界舉辦的嘉年華則毋須憑票入場。而旅發局亦會舉行維港嘉年華，呈獻舞蹈、音樂等表演。

政府官員表示，本港市面旺了很多，多了很多旅客，盛事之都全新展現，惟出口業仍不濟，消息幸仍增強，預計今年的經濟會較去年好，下半年較上年半年佳。開心香港活動對象為港人，「有得玩、有得食」，與眾同樂。官員又提到，部分開心香港活動會延續至11月，例如漁農嘉年華等。另預計首場美食市集將印刷10萬入場券，其後的市集則自由入場，因此難以預計人流。