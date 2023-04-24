快運台北返港航班臨時取消　乘客被迫坐翌日班機回港

自港府撤銷防疫措施，不少港人湧出外地旅遊，但受疫情及轉工潮影響，本港航空業人手持續不足。有網民今日(24日)在社交平台反映，其當日下午原定乘坐UO115航班由台北回香港，惟航空公司香港快運(HK Express)在飛機起飛前的兩個多小時，才以電郵通知航班取消的消息，令大批乘客回程受阻。香港快運晚上回應《東網》證實事件，向受影響的乘客致歉。

有網民今日在Facebook群組「HK Express及旅行苦主關注組」代朋友發布貼文，指其友人原定今午5時45分乘上述航班由台北回港，未料在下午3時29分收到香港快運發送的電郵通知航班已取消，導致大批乘客在機場滯留，「好多人喺桃園機場個櫃位嘈緊」。而據電郵截圖可見，香港快運僅表示乘客可選擇「更改原定航線的出發日期」、「以代金券形式退款」，又或者「退回整張訂單或受影響之航段的款項」。

另有乘同一航班的苦主在貼文留言，「今朝諗住做Online check-in(網上辦理登機)先發覺cancel(取消)」，他特意提早前往機場欲轉乘4時許起飛的UO113航班，惟3時15分到機場時，職員表示只能坐晚上9時半起飛的UO117航班回港。雖然該名苦主成功改簽班機，但他事後表示延誤至晚上11時半才可以起飛，「仲要得18個人可以轉到位」，而其他乘客只能坐明日(25日)下午1時的航班回港。

香港快運今晚回應表示，因航班調整關係，今天取消上述航班，公司已即時聯絡受影響的乘客，並安排他們改乘同日出發的其他航班，顧客亦可選擇更改出發日期或申請退款安排，對於是次為乘客帶來不便深表歉意。不過，對於香港快運近期接連有航班被取消，有疑似快運員工就在某Facebook專頁發文，提到公司因人手不足臨近「爆煲」，且未理人手亦要加開航班，「唔夠人飛，然後不斷Delay(延誤)等standby(待飛)，一係就飛唔到Cancel」，建議乘客「自己睇路啦」。