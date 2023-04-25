DSE死亡之卷開考　老師指出題正路　考生嘆問題刁鑽怕「炒晒」

被稱為「死亡之卷」的文憑試(DSE)中文科今日(25日)開考。卷一閱讀能力的課外篇章，兩篇白話文皆取材自台灣作家，分別是陳列的《我們去唱歌》，及簡媜的《一竿冷》。卷二作文題目，其中一題則要求考生記敍一次百感交集的聚餐。有考生稱今年試題難度較高，直言「炒晒」，認為閱讀卷第二篇文章主旨難掌握，且問法刁鑽，整體應試信心不大。

文憑試今日舉行中文科卷一閱讀及卷二寫作考試。卷一共有三篇閱讀篇章，其中兩篇白話文均來自台灣作家；而文言篇章則摘錄自紀昀（紀曉嵐）的《閱微草堂筆記•卷三》。有考生一踏出考場即慨嘆「炒晒」，認為今年試題難度太大，且不夠時間完成試卷。其中考生黃同學及徐同學均表示，今年閱讀篇章第二篇較難讀懂，需耗大量時間理解文章主旨，認為和往年試題相比「難左好多」。而因今年的文言篇章並無提供註釋，二人皆表示需時理解，尚剩餘1、2題未及完成。另一考生曾同學則表示，自己較擅長寫記敍描寫文，故在寫作卷選擇了「一次令我百感交集的聚餐」為題，期望整體中文科成績可有第3級。

廠商會中學中文科科主任何嘉泳指出，考評局近年喜用當代台灣作家的作品設題，對卷一兩篇白話文篇章的選材不感意外。她認為第二篇簡媜的《一竿冷》篇章，較考驗考生對文章生死哲學的領悟，尤其以第18題的問法程度更高，要求考生分析整文的主旨，再說明作者對生與死的看法。

至於寫作卷方面，題三要求考生論說對「模仿缺乏個性」的意見，科主任簡慧貞認為學生若可運用古今中外的例子進行論述則更易取得高分。她認為今年寫作卷3題難度相若，皆以生活化取材，相信考生有足夠材料可寫。她又表示，今年中文科卷一及卷二的題目較以往直接，出題尚算「正路」，相信因今屆考生經歷3年疫情，長時間上網課，考評局在設題上有作出相應考量。