擬將綠白表購資助房屋資格看齊　消息指房委會今開會討論

大埔碎屍案揭發死者前家翁鄺球，在手持價值逾7,000萬元的加多利山豪宅單位下，仍可以綠表資格買入居屋單位，事件引起社會關注。房委會資助房屋小組委員會委員、房屋事務委員會副主席梁文廣今早(26日)在電台節目表示，不點名指自從有案件揭示有公屋居民擁有物業仍可買居屋，居民普遍認為很不公平。目前公屋居民住滿10年，每兩年要申報資產，新規定要求綠表申請人過去兩年不可擁有香港物業可避免走漏情況。

不過，每次申請或涉及數萬名綠表申請人，梁文廣承認新規定會增加房委會工作量，建議房委會與其他部門協作，例如與土地註冊處合作，整理申請人資料後可有效抽出懷疑個案。至於新規定會否減少公屋戶的申請意欲，從而影響公屋流轉，他認為影響非常小。

消息指，房委會資助房屋小組委員會今日下午開會討論收緊綠表申請人資格，與白表申請人看齊，建議與白表睇齊，即買入居屋前的24個月申請者及外列申請表上的家庭成員，都不得擁有或與他人共同擁有香港任何住宅物業或物業的任權益，或在該時段內簽訂任何協議購買物業，或持有公司而間接擁有住宅物業權益。