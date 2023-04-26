審計報告批平機會個案處理時間太長　僅16%投訴有調查計劃

平等機會委員會的工作備受關注。審計署報告質疑平機會處理投訴及提供法律協助效率，認為調查和匯報個案進度方面有可予改善之處，批評平機會調查時經常沒有擬備調查計劃，有違內部程序，亦有投訴個案需要1,034天才完成。

實際上，平機會訂下在6個月內完成75%投訴個案的服務承諾。審計署指出，在2018至2022年期間，平機會共接獲5,014宗投訴個案，並達到服務承諾，實際達標率介乎80%至86%。然而，仍有128宗，即5%的個案需時1年才完成處理。這128宗投訴個案的完成處理時間介乎369至1,064天，平均需時551天。不過，報告未有解釋冗長個案的詳情。就事件平機會回應指，當中有難以控制或令投訴難以加快處理的因素，例如若調查或刑事程序，仍在進行時會暫停處理，或在調停中雙方需時協商，以及投訴各方失聯等。審計署認為，平機會需要調查投訴需時甚久才能完成調查或調停的原因，並探討可盡量縮短完成處理投訴個案時間的措施。

另外，審計署又指平機會欠缺調查計劃，該署審查25宗需時甚久才完成或調查甚久的投訴個案，發現只有4宗，即16%有調查計劃，餘下則沒有，違反《程序手冊》規定平機會決定調查某宗投訴，個案主任應擬備調查計劃，具體說明該投訴詳情，包括需優先採取行動處理的因素和或需取得進一步證據的來源，供上司批簽的要求。平機會則回應指現時該會安排個案主任即時並經常與上司，即總平等機會主任，面對面商討個案、個案主任恒常向總平等機會主任提交個案檔案以徵求其意見、建議或指引、處理個案的時限，以及就發給答辯人的首封信函擬定調查提問等，認為上述安排能代替調查計劃。

然而審計署認為由於調查計劃會制訂策略方針引領調查工作，並為擬採取的行動設定時限，若欠缺該計劃，難以確定適當程序是否已經妥為遵從，故建議平機會提醒屬下人員日後為調查個案擬備調查計劃。審計署亦認為平機會向法律及投訴專責小組匯報的投訴處理進度未必全面。儘管所有投訴的狀況均需向法律及投訴專責小組匯報，內容包括就逾6個月仍在處理的投訴說明過程冗長的理由，以及需要採取跟進行動的投訴。但在該25宗個案中，向專責小組就其中5宗個案的處理進度所作的匯報並不全面。