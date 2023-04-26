擬議規管制度涵蓋外地眾籌　籌款人需向辦公室申請

政府擬加強規管眾籌活動，並建議成立眾籌事務辦公室，3個月的公眾諮詢已經完結，有議員關注相關進展，以及會否規管香港境外發起的有關眾籌活動。財經事務及庫務局表示，諮詢期收到60份意見書及回應，正與相關政策局及部門商討細節，包括制度涵蓋範圍、執法安排及罰則等，會適時向立法會財經事務委員會匯報進展。局方又指，擬議規管制度涵蓋外地進行的眾籌，如外地進行眾籌的籌款人無向眾籌辦申請，眾籌辦可向籌款人索取資料了解，如籌款人拒合作，執法部門會視乎情況採取行動。

財經事務及庫務局回應議員書面質詢稱，擬議的規管制度建議所有向香港人或團體，或身處香港的人或團體進行公開募捐的眾籌活動，須申請並獲批後方可開展，並建議相關執法部門獲授權就非法的眾籌活動發出禁止令；視乎情況向活動的負責人提出檢控；向相關金融機構指示中止或凍結與該活動有關的資金活動等。制度涵蓋外地進行的有關眾籌活動，局方指，須杜絕任何人或組織在香港或外地以眾籌為危害國安活動籌集資金，如外地進行的眾籌活動的籌款人沒有向眾籌辦申請，眾籌辦會作出跟進。

被問到或有人「掛羊頭，賣狗肉」，以宗教等理由籌款，濫用豁免機制，但實際上資金用於違法用途，該如何處理？局方指出，若有人假借其他活動名義，籌募資金作其他與豁免目的不同的用途，眾籌辦將視乎活動目的及籌款人背景，指示該活動須按一般程序向眾籌辦提出申請，如有違法行為，眾籌辦會將個案轉交執法部門。