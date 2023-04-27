借直播平台「打賞」制度清洗逾5.6億黑錢　14人被捕

去年7月，執法部門經深入調查及分析，鎖定一個本地洗黑錢集團，發現集團利用2間本地網紅管理公司、至少46個銀行戶口及網上直播平台的打賞制度，以清洗不同騙案的犯罪得益。至昨日(26日)，人員在港九新界多個處所展開行動，以涉嫌「洗黑錢」拘捕11男3女(20至59歲)，當中包括3名骨幹成員，均為網紅管理公司的負責人；另有11個傀儡戶口持有人，分別報稱公司董事、裝修工人、售貨員、跟車工人及無業。

調查人員指，該集團懷疑於2021年11月至2022年7月期間，利用上述銀行戶口清洗逾5.6億港元的犯罪得益，當中數千萬港元已證實與66宗騙案有關，包括電話騙案、投資騙案及網上情緣騙案等，損失最高的一宗屬於假冒官員騙案，受害者為一名66歲退休人士，痛失大約6,000萬港元銀行存款。

根據調查，集團以每個戶口2,000港元的報酬，招攬傀儡開立銀行帳戶，並要求他們交出銀行卡和密碼。集團其後會以不同方式進行欺詐，哄騙受害人匯款至相關戶口，得手後除了會以多次轉帳款項來避查，亦會透過集團本身開立的網紅管理公司，使用騙款購買直播平台的代幣，再轉售予平台上的真實用家，藉此將黑錢洗白。行動中，該部門凍結超過4,500萬港元資產，檢獲電腦、銀行文件、提款卡、手機及一批公司文件。被捕人士現正被扣查，人員正追查涉案資金下落，不排除有更多人被捕。