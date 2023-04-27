八鄉一女童疑受虐後死亡　雙親認虐兒罪　父還押母續准保釋

年僅14個月大的女童，去年6月被發現倒斃八鄉水頭村村屋，頸部有大量傷痕。女童父母事後供稱覺得女童被邪靈附身，遂用橄欖油為她驅鬼及嘗試讓她復活。他們最初被落案起訴1項謀殺罪，之後控方改控他們對所看管兒童虐待或忽略罪。案件今天（27日）在粉嶺裁判法院再提訊。2人認罪，裁判官押後至5月11日判刑，以便為2人索取背景報告及感化報告，另為男被告索取精神科報告。期間男被告須還押，女被告則續准保釋。

2名被告分別是馬來西亞籍的33歲男被告林道升及中國籍的32歲女被告陳昭彤，2人皆報稱無業。控罪指2人於2022年6月1日，在八鄉錦田水頭村某單位，故意虐待或忽略 1名14個月大的女童。案情指，2022年6月1日至6月3日，女被告父母未能聯絡2名被告，感到憂心，遂在6月3日晚到八鄉單位查看。當他們按門鈴之後，屋內的燈突然熄滅，事件報警處理。執法人員隨後到場，破門入屋，發現2名被告全身赤裸躺在雜物房地上。被問到女童身在何方，被告遲疑片刻，說女童在託兒所。

案情續指，執法人員搜查後，發現女童身在睡房角落一包嬰兒尿片之下，全身被毛巾覆蓋，同日證實死亡。驗屍後發現，女童頸部有超過10處傷痕，背部有屍斑，相信已死去1至3日。女被告其後向執法部門指，6月1日凌晨3時許，2名被告覺得女童被邪靈附身，遂為她驅魔。2人捉着女童，然後女被告將橄欖油傾倒女童身上。這過程間歇進行直至同日下午2時。2名被告發現女童失去知覺。為了使女童「復活」，2名被告向她吹氣及碰她四肢。女被告被捕後稱「我無做過任何傷害BB嘅嘢，我只係幫佢驅咗鬼，想令佢復活。」

案件編號：FLCC 687/2022