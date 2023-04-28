東方日報A1：30元一套戲　買飛一肚氣

香港的疫後復常路難行，政府以「開心香港」系列活動想讓市民快樂，惟首階段推出的30元一套戲，卻換來買飛市民「一肚氣」！明天「全港戲院日」不論放映格式，市民只需花30元便能觀看IMAX等電影，惟活動昨早開始預售就引發大混亂，戲院購票網站不勝負荷「駁唔通」，有網站顯示需排隊63小時，相當誇張。至於現場購票則大排長龍，大部分戲院在開售前已現過百人龍，有院線更因安排混亂引起購票人士鼓譟。有市民等候兩句鐘始能購票，亦有長者指「唔太開心」，慨嘆劃一收費令他反成輸家；大埔有院線周三票價低至40元，網民形容市民為平10元而排隊苦等，笑指他們被政府戲弄得好開心。

由香港戲院商會主辦，並獲電影發展基金贊助的「全港戲院日」，戲票劃一30元，活動由昨早11時開始預售周六戲票，每人限購4張。本報記者昨早到不同院商的網站購票，結果發現MCL Cinema及百老匯院線的網站疑流量未能負荷而無法登入，英皇戲院的網頁可如常登入，惟仍要排隊，須等候逾兩句鐘。另有院線的網上購票系統顯示有逾1.8萬人輪候，預計要等63小時，即可以買票時，活動已結束。

網上購票網絡大塞車，實地購票方面，各大戲院都大排長龍。本報記者昨到荃灣廣場的戲院直擊排隊情況，發覺輪候購票的人龍排至商場外，在戲院開始售票時，櫃台前已有過百人在排隊。排頭位的陳女士昨晨9時已到場，她排足兩小時後購得4張戲票，指較平日便宜了約50元，將會欣賞兩套心儀電影。

不過，持有長者卡的鄭先生，雖然購得4張戲票，惟他坦言「並唔係咁開心」，皆因憑長者卡買頭場戲票只需25元，如今30元變相令他「蝕咗5蚊」，被問及為何戲票貴了仍要排隊買，他就指周六為家庭日，買飛與家人齊齊整整看電影。另一退休人士闊別戲院6年，特意前來購買卡通電影戲票，預計可節省約300元。

至於金鐘太古廣場一間戲院，昨晨亦有約60人排隊購票。該戲院設有全場只有18個座位的特別影院，在「全港戲院日」當日會播放電影《殺神John Wick 4》，每張戲票原價320元，是最貴的場次，昨亦以30元出售，甫開售已被「秒殺」。惟職員未有分開預售及即場兩條隊，令部分購買即日戲票的人士一度鼓譟。

本報亦收到不少市民反映，各區戲院都排長龍，九龍灣德福廣場MCL戲院一度有近300人排隊等候。而社交平台湧現市民在大埔一商場內大打蛇餅的盛況，有人直指嘉禾院線逢周三全線2D戲票低至40元，「排幾個鐘都係平10蚊好無謂」。

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