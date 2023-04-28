港府擬2025年5月起　取消強積金對沖機制

港府今日(28日)宣布，將於2025年5月1日起，取消強積金對沖機制。當局表示會構建及推行資助計劃，向僱主提供為期25年，總額超過330億港元的資助，分擔僱主遣散費和長期服務金的支出，協助企業適應政策轉變。政府會繼續與勞資雙方溝通，協力讓僱員分享經濟發展的成果，達致勞資雙贏。

勞工及福利局長表示，取消強積金對沖已經毫無懸念，當中涉及逾330億港元協助僱主過渡的資助計劃，當局會盡快向立法會財委會，就資助計劃的資訊平台申請撥款。另強調，資助計劃是向商界發放的資助，有信心撥款會獲批。至於專項儲蓄戶口的安排，當局委聘的顧問正在研究，會適時交代路向。

取消強積金對沖的法例於去年6月通過，由於影響深遠，當局當時並沒有說明措施的生效日期，只說不遲於2025年底前實施。立法會議員鄧家彪表示，政府正式宣布取消強積金對沖安排，相信一直關注事件的人會覺得「開心」和「安心」，又稱政府提早兩年宣布，企業和僱員可配合調整遣散費和長期服務金要求。對於積金易平台的建立，相信大致能在2025年做到，但強調政府一定要訂立好時間表，也希望負責任的企業可以早於法例生效前作出寬鬆對待，早點落實取消對沖。