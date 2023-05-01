拾荒長者身體勞損嚴重　9成參與者手指關節變形　

五一勞動節是慶祝勞動階層對社會作出貢獻的日子，惟拾荒長者卻是經常被忽略的一群勞動者。基督教香港信義會社會服務部從2021年7月開展「拾連」計劃(社區回收職業交授服務計劃)，接觸了北區、油尖旺及土瓜灣區逾200位社區回收長者，今日勞動節(1日)舉行發佈會暨同樂日，冀透過多元化的公眾活動，以及針對本地回收工作者的學術研究，肯定和感謝回收工作長者在環保行業内的貢獻與付出，並鼓勵社會關注拾荒長者的工作環境及健康問題。

活動在大埔六鄉學習園地舉行，現場有攤位遊戲及各項工具示範，如特製手推車等，到來參與的小朋友都對各項活動感興趣，有人透過遊戲學習回收分類垃圾的意義，亦有男童親身推動載滿紙皮的手推車，來感受拾荒長者平日的工作的辛勞，各人都玩得相當投入。該機構助理總幹事黃智傑指，推行社區回收工作支援服務漸見成效，截至今年4月，在關顧服務方面，累計落區探訪人次接近600。在職業支援服務方面，接受職業治療、物理治療及職安健訓練小組人次超過250。在公眾教有方面，於3月舉辦社區回收月，從人校教育推廣至社區，接觸人次達6,300。

拾荒長者在執整紙皮時要經常用手指綁紮紙皮，而且需要長時間彎曲腰部及運送超重的紙品等，導致有9成參與計劃者手指關節有不同程度的變形及繃緊，8成人膝關節出現退化及有腳患問題，情況不容忽視。現年70歲的阿風(化名)每天由早上7時工作至凌晨4時，年中無休。由於她需要經常彎腰執拾和整理紙皮，手推車卻不合她身高，令她需要彎腰推車，導致她現時只可曲着身子走路，腰背還經常感到痛楚。加上長期徒手拆開紙箱，使她的手指彎曲變形。

睡眠不足也為阿鳳帶來危險，她試過因打瞌睡傾前而撞瘀左眼。工作期間亦曾發生意外，例如手推車溜後而被撞傷小腿；不慎被鎅刀鎅傷手腕至前臂位置，需要送院鏠針止血。為了改善阿鳳的勞損情況，計劃同工邀請她參與物理治療服務，紓緩痛症帶來的痛楚，透遍伸展運動預防身體惡化。機構也派發與理工大學共同設計的回收工作者專用手推車子她，手推車的固定功能，能避免車子於斜路溜後而發生意外。