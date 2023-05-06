東鐵線馬場站率先安裝自動閘門　其餘車站料2025年底完成

港鐵東鐵線部分月台未有裝設自動閘門，不時發生有乘客進入路軌的事故。港鐵今日(6日)表示，東鐵線自動月台閘門安裝工程，已率先於馬場站展開；並將於稍後在東鐵線餘下車站合共35個月台陸續安裝，工程預計2025年底完成。東網記者現場所見，有工程人員在火炭站月台鋪設金屬鐵板，相信為自動月台閘門安裝工程的前期工作。

港鐵過境鐵路總管張志強表示，工程涉及13個車站合共35個月台，安裝的閘門總數近1,600對，總長度約8,000米。首批自動月台閘門安裝工程已於本周二(2日)在馬場站展開，並將實施「即裝即用」，閘門完成安裝後若通過測試，第二日即可投入服務。港鐵預計，大埔墟站將於本月底開始安裝工程，並會在2024年起陸續拓展至落馬洲、上水、沙田及大圍站，餘下車站工程亦將相繼展開。

港鐵機電工程建造總經理梁志添指，整體工程耗資約5.1億港元，而相關閘門由內地生產。梁稱是次工程有挑戰，因工程只能在晚間非行車時間進行，且要遵守相關環保條例，包括夜間音量控制等。同一車站每星期只能安排最多2至3晚進行閘門安裝，每個月台的安裝工程平均需約3至6個月才可完成。