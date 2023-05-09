恒大商學院獲頒國際認可資格　校長對此感欣慰

香港恒生大學商學院最近獲國際商學院促進協會頒授國際認可資格，是全港首間自資大學獲該會的國際專業認證，肯定恒生大學於商科教育的卓越成就。委員會指出，獲得認證的教學機構在教學、研究、課程開發及學生學習上均表現卓越，讚揚恒大商學院對學生、校友和業界，以至高等教育的投入良多。

恒大校長何順文對其商學院獲國際認證表示欣慰，恒生大學致力與最高的國際水平接軌，能成為首間自資大學獲此殊榮，充分肯定恒生大學商學院的教學及課程質素。恒大商學院院長李海東表示，獲此殊榮令商學院教學團隊感到非常鼓舞，他衷心祝賀教研團隊過去5年來努力不懈的籌備。

李又指，他與團隊並肩打造商學院成為全港其中1間最受歡迎及發展最迅速的商學院。恒大在學術研究網站Research.com公布的全中國最佳商管大學2023評分中位列18。國際商學院促進協會於1916年成立，為歷史最悠久、規模最大的商學教育網絡。協會匯聚學術界及業界領袖，為商學教育制定最高質量標準，現時全球只有少於6%開辦商管課程的院校獲得國際商學院促進協會國際認證。