電子點票曾甩轆　選舉處擬開兩常額　包括提升科技設施

20121年立法會選舉委員會界別分組選舉使用「電子點票」出現大甩轆，逾1400張選票直至翌日早上7時才有最終結果出爐，事後備受批評。政府今日（9日）向立法會提交文件，建議在選舉事務處開設兩個首長級常額職位，包括首席選舉事務主任(策劃及研究)和資訊科技管理主管，以處理日益繁複的工作，及提升資訊科技預基礎系統設施及資訊保安，料新職位會令選舉事務處每年開支增加約4百萬港元。

政府指現時選舉事務處現時只有兩名首長級人員，當局曾檢視選舉事務處能否以現有架構推展新工作，以及現有人手能否應付新增項目，惟認為難以應付日益增加的工作量和公眾期望，故有必要開設新職位。

其中首席選舉事務主任 (策劃及研究)，專責持續研究如何完善選舉安排，同時落實相關實務細節、策劃並優化部門內部運作流程以提高效率， 以及監督選民登記部的工作。

因應上年3月及4月發生的資料外洩事件，政府資訊科技總監辦公室、政制及內地事務局和選舉事務處的代表成立了一個工作小組，檢視選舉事務處在資訊保安方面的工作，有關檢討在2022年中完成，並提出8項建議共 31 項資訊保安措施。當中建議為「新選舉及選民登記系統」建立一個 中央註冊表、明確定義資訊科技保安管理團隊的角色 和職責、加強資訊保安小組及其向資訊保 安管理團隊的報告機制等。

政府指擬設的資訊科技管理主管負責策劃、統籌、管理及實施選舉事務處的資訊科技計劃、提 升資訊系統基礎設施，以支援選舉安排的各項建議、改善部門的資訊保安 ，包括加強保障個人資料私隱)的措施、並按科技發展研究引入新技術的可行性。

首席選舉事務主任(策劃及研究)和資訊科技管理主管薪金分別為每年約197萬港元，開設新職位後選舉事務處每年開支將增加約394萬港元。