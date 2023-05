母親節快到,不少人會透過網選購禮物送給母親,惟要小心免墮騙案。執法部門在近一周,共接獲187宗網購騙案,總損失逾133萬港元,當中關於演唱會、主題公園門票及船票的網購騙案至少有43宗,再次登上高危貨品排行榜榜首。

截至今日(10日),最常涉及騙案的貨物首三甲為,演唱會/主題公園門票/ 船票、酒店/露營/旅遊套票及手袋,其餘的依次為傢俬/家庭用品、海鮮食品、電器、衣服鞋履、智能電話、保健食品及手錶。

至於一周內出現過的詐騙專頁,包括Easy Global Mall HK、Easy to play、Holimood Travel、LiuJi 雜貨零售/代購、Long Kee 雜貨鋪、TravelGo、Tu Tu潮流代購,以及We want to travel。當中不排除假冒同名專頁或帳號。