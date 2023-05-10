港大AI偵測技術日內瓦展橫掃18獎　分析意外圖像助及時救援

人工智能(AI)應用日益普及，香港大學工程團隊研發的「人工智能異常狀況偵測技術」，在日內瓦國際發明展中贏得兩項特別大獎及一項金獎。而港大17支 科研團隊，就在該發明展中一共贏得18個獎項。 「人工智能異常狀況偵測技術」利用人工智能深度學習檢測人體骨骼的關節點，實時分析影像中人體的姿勢及動作，偵測跌倒失救、暈倒或溺水等意外狀況，以及打鬥、虐待等暴力行為，從而即時提出警報和救援。

研究團隊表示，新技術可憑4分1秒的連續圖像判斷出異常表現，亦能透過熱攝像偵測，辨識人體骨骼的動作，但不會涉及個人面貌身體特徵，可保護個人私隱。團隊已就新技術落實多項與業界的合作計劃，包括引入在兒童及長者院舍中應用，以及在一些私人屋苑泳池監察溺水意外。團隊獲智慧交通基金資助，研究應用新技術於交通燈位，分析道路使用者熱能影像調整轉燈的時間，方便老年人、兒童、坐輪椅或行動緩慢人士過路。團隊又研究在巴士總站應用新技術，就涉及行人的危險狀況預警。

運動人工智能實驗室總監霍偉棟指，這項新技術能拯救生命。我們在研發技術時，特別針對日常生活中緊急及有逼切需要的情況，落實應用，希望能為市民大眾提供更便利和安全的生活環境。

港大今年有17個科研項目參加「2023年日内瓦國際發明展」，團隊來自建築學院、工程學院、理學院、李嘉誠醫學院，以及兩個港大InnoHK科研實驗室，贏得兩個特別大獎、1個「評判特別嘉許金獎」、 6個「金獎」，6個「銀獎」和4個「銅獎」。