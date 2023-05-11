觀塘安泰邨驚現老鼠屋　走廊臭氣沖天　4隻老鼠開派對

觀塘秀茂坪安泰邨驚現老鼠屋！東網接獲安泰邨居民投訴，指居於和泰樓6樓的一名老婦，經常在垃圾房執拾垃圾回家，不但導致整屋垃圾，夾雜潮濕噏味亦成老鼠及曱甴溫床，鄰居多次直擊老鼠在走廊游走，最多一次有4隻，更有老鼠透過水管爬至8樓，房署知悉事件後曾派員清理，惟老婦很快故態復萌，房署其後在該住戶門外擺放多張老鼠膠，昨日亦再派員到場清理，惟住戶卻指治標不治本，恐防老鼠蔓延全幢大廈，令住戶遭殃。

「真係好臭，佢一打開度門啲味就籠罩成條走廊，住附近啲街坊呢幾年都深受困擾！」和泰樓住戶梁先生指，住在6樓的為一對年老夫婦，二人都會在垃圾房執垃圾然後拖回家裏，其中短髮婆婆經常拖着載有大量垃圾的黑色垃圾袋回家，街坊多番好言相勸仍於事無補，該屋不但臭氣沖天，更是老鼠溫床，曾目擊最多5至6隻老鼠自屋內走出走廊，晚上數量更多。街坊多番向房署投訴，惟署方一直不了了之，在近期投訴增多才去處理，由上月尾到此刻仍未完成清理，昨日上午亦派員清理，惟被指治標不治本。

東網記者昨日(10日)上午到現場視察，發覺房署有派員到涉事單位進行清理工作，並不准記者拍攝。而記者在6樓的走廊時，傳來陣陣臭味。期間遇到街坊陳先生，他指剛從連鎖店專誠購買一部驅蚊蟲聲波機，用作阻止蛇蟲鼠蟻入屋。

至於梁先生則指，住戶忍無可忍下向房屋署反映，雖然署方曾派主任家訪，亦曾經聯同區議員到屋內清理過一次，惟據相關主任稱「入到間屋可以行到嘅就唔可以界定為垃圾屋」，令他深感無助。他指房屋署主任稱情況嚴重的話，會再聯同其他部門，例如社會福利署及食環署等一同跟進，但他們目前未能接觸該家庭成員及近親，早前曾消毒該單位，聲稱未見到老鼠，並已放置多塊老鼠板在單位門口，儼如一個魔法陣。

不過，梁向東網提供多段影片皆直擊到老鼠在走廊出沒，有老鼠在老鼠板附近爬上鐵閘，輕易避過老鼠板。另一片段顯示有多達4隻老鼠同時出現在走廊，完全不怕人，並企圖鑽進其他單位的門縫。不但6樓鼠患為禍，有街坊在5月9日傍晚，拍攝到有一隻老鼠透過大廈外牆的水管，爬至8樓，恐防情況惡化下去，會波及整幢和泰樓。

他又指，近日亦見該婆婆仍在垃圾房執垃圾回家，管理員及街坊都阻止不了，而房署稱到了5月5日，該單位已清理，內裏變得闊落，可以開到門，惟他坦言房署不完全清理該垃圾屋及捉走所有老鼠，根本就於事無補，街坊只會繼續受罪。

房屋署回覆東網查詢表示，署方安泰邨辦事處曾於2023年4月中旬接獲對涉事單位的投訴，遂派員視察涉事單位，已向該住戶作出警告及向有關住戶提供防治蟲鼠的意見和適當協助及派發捕鼠器，並即時執行扣分制。

另外，房屋署職員聯同清潔承辦商分別於本年5月初多次家訪涉事單位及協助其清理雜物，並已將個案轉介有關社福機構輔導。此外，辦事處已在涉事單位周邊範圍加強清潔工作及滅鼠措施，包括增設鼠餌及捕鼠器等。辦事處會繼續跟進處理，向涉事住戶提供適切協助及採取適當的租約管理行動。而在現行屋邨管理扣分制下，公屋租戶如在2年內的有效分數累達16分，可被終止租約。