44歲漢皮膚潰爛證染猴痘 曾到旺角「胡同」消遣並有高風險接觸

本港再現猴痘個案。衞生署衞生防護中心今日(11日)表示，一名44歲有長期病患的男病人，上月29日晚上曾到訪旺角上海街一所消遣場所「胡同」，期間有高風險接觸。他本月因皮膚出現潰爛而求診，其後證實確診猴痘，病人已安排入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。防護中心暫未發現個案源頭，且患者與本港早前錄得的其他個案未見流行病學關連。

該名44歲男子本周日(7日)開始出現局部皮膚潰瘍，及後於周二(9日)到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚(10日)確認他的樣本測試帶有猴痘病毒。據了解，該名確診患者所到訪的消遣場所「胡同」，是全港最大型的同志桑拿之一，場內設有健身室、按摩浴缸及蒸氣桑拿等設施。

衞生署回覆東網表示，患者4月初曾訪泰國，惟不屬於潛伏期內。加上近日錄得本地感染的猴痘確診個案，當中涉及曾進行高風險性行為的男男性接觸者，情況反映本地同志圈或出現猴痘爆發。

防護中心會將個案通報世界衞生組織。另就該宗個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。當局又提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。