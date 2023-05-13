政府資科辦將推出「授權數據交換閘」　省卻市民及部門重複資料輸入

近年港府致力推廣「智方便」應用程式，除了用來證明身份，並在程式內輕易連結至各個政府部門使用服務，如近日市民收到的稅單就可以在程式內報稅。其中物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚表示，中心就正與政府資訊科技總監辦公室合作，即將在程式內新增推出「授權數據交換閘」，讓市民可以選擇授權相關政府部門，透過系統及數據互通的方式，交換個人資料，亦省卻了重複輸入的程序。

黃廣揚亦提及近日香港國際機場引進了無人駕駛自動車，以測試運載貨物、行李能力；而他知悉已有負責自動駕駛技術的科學家，正研究利用CHATGPT 功能，大量生成更多的路面交通教材，以使人工智能學習速度可以大幅加快；他預料相關技術可應用在的士、貨車、小巴司機等行業，改由「駕駛安全員」監控無人自駕車，以解決香港日益老年化的的士、貨車、小巴司機等行業人手短缺及老齡化情況。

此外，為鞏固本港航運中心地位，黃廣揚稱本港大學研究人員的初創公司，正設計製造無人自動駕駛船隻，其應用範圍可包括海域巡查，嚴防走私及各種海上犯罪情況，例如非法捕魚；亦有自動駕駛船可在海域上進行各種科研活動，如海水取樣、污染分析、水文天候偵測等等，甚至可以設計在海上收集垃圾功能，為環保出一分力。而物流及供應鏈多元技術研發中心已與廣東省電子口岸管理有限公司，以及兩間廣東科技公司共同簽署合作備忘錄，在智慧口岸、通關、單一窗口、大灣區城市口岸互聯互通等領域進行科學研究，包括研究跨境數據連接技術，建立跨境數據互聯互通，並擴展到跨境區塊鏈連接的技術，期望藉此助本港成為大灣區航運資訊中心及國際航運服務中心。