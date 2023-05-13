港大醫學院內科系百年誌慶　政府指今年度撥款900億提升臨床服務

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系今（13日）成立100周年，學系隆重舉行百周年慶祝活動啟動禮，並同時舉行第27屆香港醫學論壇開幕儀式。現場過千名醫護界人士及政府代表等出席，政府認可醫學院的成就及人才培養，會於本財政年度向醫管局撥款約900億元，以提升本港醫療服務質量。

政府指，港大醫學院內科學系在教學、研究等多方面取得顯著成就，並一直在醫療及培育人才方面作出貢獻，為本港提升醫療素質作出努力，重申會持續推動公眾安全及健康，包括今年度向醫管局撥款900億，用以提高臨床服務，增加醫院病床、支援藥物送遞及遙距診症等。

香港大學醫學院院長劉澤星在啟動禮上致辭，提及醫學院在過去百年培訓不少表現出色醫生及研究員，推動本港醫療服務及研究的發展。而對於醫療界人手短缺，醫療需求卻上升的情形下，他對學系團隊仍能在教育和研究等方面保持高水準致謝，期望未來團隊繼續秉持熱誠、決心、創新及毅力砥礪前行。

此外，一連兩日的27屆香港醫學論壇亦在今日開幕，不少國際學者被邀請擔任講者，政府同時指本港有先進的醫療體系，歸功於各醫學院院校的努力，表示將來會繼續投放資源於醫療教育，以培養更多業界專才。