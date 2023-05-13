天星小輪紅衣男墮海　乘客拋救生圈兼落水施援　清醒救起送院

尖沙咀有人墮海。今晚(13日)9時50分，梳士巴利道天星碼頭對開海面，一名中年男子疑從小輪上墮海，不少乘客目睹經過或聽到異響，紛紛走近船邊觀望，並且嘗試拋擲救生圈救人。

救援人員奉召趕往現場時，事主已經獲救，他清醒被送回岸上，由救護車送住伊利沙伯醫院救治，抵院時雙目緊閉，全身抽搐，需要用氧氣罩協助呼吸。執法部門正調查意外原因。

網上流傳事發片段，見到事主背部朝天在海面上漂浮，身體並無明顯郁動，正當船上乘客議論紛紛之際，有人跳入海中，帶同救生圈游近營救，不消片刻已為事主套上救生圈，並將他的身體轉為面部朝天。期間，船上部分人士繼續向事主所在位置拋擲救生圈，有人可能認為此舉反而阻礙救援，不禁大叫：「唔好再沊喇喂！」

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