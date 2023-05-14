政Whats 噏：探討創科發展　邱達根：跟風心態不可取

作為國際金融中心嘅香港，雖積極追趕發展創科嘅潮流，然而事倍功半。科技創新界議員邱達根(Duncan)指港人發展創科，必須改變依家跟風嘅心態，要做創造者嘅角色，未來要有啲「香港製造」嘅科技推出。至於喺假資料氾濫嘅年代，佢認為最重嘅係要立法喎。

Duncan應議員同事鄧家彪之邀，探討香港發展創科之道。Duncan指香港長期以來，於科技上只係「使用者」，往往將外面研發嘅科技攞嘢番嚟應用，但就缺少屬於自己產品，形同「跟風者」而唔係「創造者」。例如當某樣科技產品受市場吹捧，或有熱潮嘅時候就追過去，但佢認為科技呢樣嘢好景不常，炙手可熱之後往往迎來「爆破」，而香港每次尾隨進入嘅時機，都係市場過分抬舉、泡沫爆破嘅前夕，無形中變成畀人短期搵「快錢」嘅機會，咁嘅現象實在值得反思。佢話地球上好多科技強盛嘅地方如台灣、南韓咁，都有其科技產品出口。所以佢覺得未來最緊係要有科技屬於「香港製造」。

對於網絡世界充斥假資訊，Duncan話自己都跟進咗好耐，事關盜用公眾人物身份嘅假廣告不時出現。佢話同相關互聯網企業傾過，覺得處理錯誤信息，技術上其實無難度，但出現啲問題只係因為有關企業「要賺錢啫」，唔肯禁止啲畀人舉報過嘅假廣告，批評佢哋唔應該因為盈利而唔去處理啲唔啱嘅嘢。

談及早前接二連三咁發生「播錯國歌」事件，Duncan覺得如果有人去搵反修例歌曲，搜尋器畀咗嗰首歌佢，佢可以接受。但如果搜尋香港國歌但出現反修例歌曲，尤其是政府多次要求糾正都唔肯改，咁就難以接受。佢覺得唯一可行嘅解決方法就係立法，相信立咗法之後就無可能唔遵守，而鄧家彪都話願意一齊去推動立法咁話。