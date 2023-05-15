中大與美國院校研新演算法，預測2型糖尿病患者會否患腎臟病。

香港中文大學和美國桑福德–伯納姆普利比斯生物醫學研究院的研究人員成功研發一種演算法，可有效預測2型糖尿病患者會否患上腎臟疾病，讓醫生可幫助2型糖尿病患者預防及更好地管理腎臟疾病。

中大表示，新演算法基於量度一個稱為「DNA甲基化」的過程。當人類的DNA中積累細微的變化時，就會出現「DNA甲基化」情況。DNA甲基化蘊藏重要的資訊，例如哪些基因被開啟和關閉，而且可以很容易地通過驗血來量度。

研究團隊利用香港糖尿病登記冊中1,200多名2型糖尿病患者的資料研發這個運算模型，亦在另一組326名美國原住民2型糖尿病患者身上進行測試，以確定此演算法能夠預測不同人口的腎臟疾病。論文第一作者、桑福德–伯納姆普利比斯生物醫學研究院博士後科學家李熠晨表示，中大研究人員對患者進行了數以10年計的跟進，讓團隊可全面了解糖尿病患者幾十年來的身體變化。

是項研究獲香港研究資助局主題研究計劃和研究影響基金資助，並得到研究資助局、美國國立衞生研究院、裘槎基金會和中大的支持。研究團隊已就有關發明申請專利。研究詳情今天在國際權威科學期刊《自然通訊》上發表。