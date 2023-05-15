寄艙床單滲800萬元液態可卡因　海關拘外籍男遊客及女接貨人

海關機場科透過風險評估，昨日(14日)揀選一名由巴西聖保羅，經法國巴黎抵港的外籍男子進行清關，當時男子手持2件行李，其中1件寄艙行李內有一批衣物和17件無包裝袋的床單，驟眼並無異樣。

惟關員質疑，男子千里迢迢從南美國家運送廉價床單，情況非常罕見，加上該批床單異常硬身，重量較一般床單高約4至5成，部分表面更留有污漬，認為疑點重重，於是動用拉曼光譜儀進行分析，結果顯示床單滲有共10公斤懷疑液態可卡因，估計市值約800萬港元。海關隨即拘捕該名66歲男子，並將案件交由毒品調查科跟進。

由於毒品數量較龐大，海關相信男子會與本地人士聯繫處置該批毒品，於是展開追查及部署，至今晨(15日)8時許，成功於天水圍區一酒店拘捕一名54歲外籍無業女子，懷疑她是毒品接貨人。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌表示，2名被捕人士正被扣查，當中包括販毒集團的骨幹成員，海關會繼續就他們的背景及犯罪動機作深入調查，相信行動已阻截一批毒品流入新界西北的娛樂場所。另外，計及今次案件，海關機場科在一周內已破獲3宗毒品案。