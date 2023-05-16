政府擴大人才清單　由13項專業增至51項　涵蓋9個行業領域

政府今日（16日）公布擴大「人才清單」，將原有的13項專業增加至51項，涵蓋9個行業領域，包括創意產業、發展建造、醫療服務、創新科技以及海事服務等，有關更新即時應用於現行的3項入境計劃。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，已檢討人才清單，而符合「人才」的要求，最起碼要有大學畢業及一定工作年份。他又表示，人才方面是大的績效指標(KPI)，冀一年最少吸引3.5萬名專才，來港工作不少於12個月。相關計劃最主要是提供入境便利，而來港工作的牌照及工作要求不會同步放寬。他又以醫療專業為例，輸入的專業人才如要在港執業，仍要符合相關的香港法例。

當局指，有部分建議的專業或職業未獲採納，譬如機場搬運等工作，原因是基於有關行業的專業或職業範圍不明確、所需學歷低於學位水平、以及未能證明本地人才短缺等。局方又指，新安排成效須待今年底有充分數據後才能檢視，並重申清單更新後後，各專業的註冊資格沒有改變，相信有助中小型企業補充專才短缺。

人才清單更新後，涵蓋至51項行專業，其中發展及建造方面和醫療服務方面，分別新增多達11及13項專業。發展局解釋，隨着未來各項大型基建開展，據建築業議會今年人力推算，預測業界仍欠1成人手，因此才把相關專業加入清單。醫療衞生方面，本港醫療專才短缺，望透過加入清單引入更多非本地培訓、並符合本港註冊資格的醫療人才；另外，局方重申醫院管理局轄下或其他「搶人才」措施依舊會同時進行，強調兩者並無衝突，旨在可雙管齊下地補充本港醫療界專才。